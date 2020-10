Liv (7) werd lastiggevallen door ‘voetenfetisjist’: ‘Hij vroeg of ze haar schoentjes uit wilde doen’

Wie is de man die in Nieuwegein de voeten van een 12-jarig meisje wilde zien?

23 september De politie is op zoek naar een man die ongebruikelijke aandacht toonde voor de voeten van een 12-jarig meisje in Nieuwegein. Hij vroeg het meisje of zij haar ontblote voeten aan hem wilde tonen. Nadat het meisje in haar onschuld aan dit verzoek had voldaan, fietste de man weg.