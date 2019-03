Live: Amersfoort vertelt hoe Koningsdag eruit gaat zien

Omstreden imam die lezingen gaf in Amersfoort opnieuw in opspraak

7:59 De orthodoxe, omstreden prediker die in 2018 een serie lezingen gaf voor jongeren in de El Fath moskee in Amersfoort is nu in opspraak geraakt in Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch verbiedt hem vanwege zijn radicale opvattingen gebedsdiensten te leiden in een plaatselijke moskee.