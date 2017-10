Liveblog: Koningspaar zet voet op Bunschotense grond

Modekenner: Schouderdracht Máxima's mantel handig bij wuifmomenten

12:07 Koningin Máxima heeft volgens de in royalty's gespecialiseerde modeblogger Josine Droogendijk bij het koninklijk bezoek aan de regio Eemland een splinternieuwe japon en mantel aan van het Belgische modehuis Natan. ,,Handig dat ze de bordeaux, naar aubergine neigende mantel over de schouders draagt. Dat is makkelijk tijdens het zwaaien en handen schudden in en om Amersfoort. En ze kan hem buiten of binnen razendsnel aan- en uittrekken.''