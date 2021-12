Ljowa (8 jaar) krijgt waarschijnlijk toch een verblijfsvergunning: ‘Ik kan het niet geloven’

Ljowa (7) nog steeds in onzeker­heid: motie over zijn toekomst uitgesteld in Tweede Kamer

De motie van Jasper van Dijk (SP) waar de Tweede Kamer vandaag over zou stemmen is door het Kamerlid zelf aangehouden. De stemming zou bepalend kunnen zijn in het lot van Ljowa, het 7-jarige jongetje uit Amersfoort dat al zijn hele leven in Nederland woont, maar dreigt te worden uitgezet met zijn gezin naar Armenië.

30 november