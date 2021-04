Loesje (40) werd slachtoffer van de toeslagenaffaire: ‘Ineens lag er een factuur van 22.000 euro op de mat’

Toen Loesje Porrio (40) in 2011 een brief kreeg of ze duizenden euro's belasting terug wilde betalen had ze meteen door dat het foute boel was, maar dat die ene brief haar leven compleet op de kop zou zetten en ze slachtoffer zou worden van wat nu de toeslagenaffaire heet had ze nooit verwacht.