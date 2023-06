Lokaal Belang Barneveld vraagt college om schulden van inwoners over te nemen

Heb jij ze al op je dak liggen? In Amersfoort is nog ruimte voor bijna 1,5 miljoen zonnepane­len

Steeds meer daken liggen vol met zonnepanelen. Maar in Amersfoort worden nog altijd gigantische mogelijkheden onbenut gelaten om stroom op te wekken met hulp van de zon. Op de daken van huizen en bedrijven is nog plek voor bijna anderhalf miljoen zonnepanelen. In welke woonwijken liggen de grootste kansen? En waarom lopen veel bedrijven zo ver achter?