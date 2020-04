Loslopend lammetje zet A27 op stelten, reddende engel krijgt luid applaus

Scooterrij­der rijdt vrouw met hond aan in Barneveld

11:42 Het was nog donker op de Valkseweg in Barneveld rond 06.00 uur deze maandagochtend. Daardoor zag een scooterrijder waarschijnlijk een voetgangster die haar hond uitliet over het hoofd. Bij de botsing raakten zowel de scooterrijder als de vrouw gewond.