‘Luciano Pavarotti’ (35) uit Amersfoort hoofdverdachte in groot onderzoek naar illegale wapenhandel

De Amersfoorter voerde samen met een man uit het Brabantse Oss op grote schaal alarmpistolen in uit het buitenland. Ze werden door de Ossenaar omgebouwd tot vuurwapens, waarna ze te koop werden aangeboden in het ondergrondse circuit. Het duo had handlangers en klanten in respectievelijk Soest, Nieuwegein, Almere, Lelystad, Drachten, Tilburg, Arnhem en Nijmegen. Ze zijn in de voorbije maanden aangehouden op verdenking van wapenhandel en illegaal wapenbezit.

Pseudokoper

De overkoepelende Dienst Regionale Recherche kwam de bende in januari van dit jaar min of meer bij toeval op het spoor na de aanhouding van een vuurwapengevaarlijke verdachte in Amsterdam verdachte met een vuurwapen en twee drugshandelaren in Lelystad. Op hun in beslag genomen telefoons stonden chatberichten over de aanschaf van omgebouwde alarmpistolen.