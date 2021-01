‘Luciano Pavarotti’ (35) uit Amersfoort opgepakt in groot onderzoek naar wapenhandel

In mei vorig jaar werd een 35-jarige wapenhandelaar uit Amersfoort aangehouden, die de bijnaam Luciano Pavarotti had. De politie wist de man op te sporen doordat specialisten zich voordeden als verkopers, die geïnteresseerd waren in zowel munitie als een machinegeweer. Op 27 mei 2020 kon de politie de man aanhouden en werd zijn woning doorzocht. Hierbij werd een hoop munitie gevonden, maar ook een vuurwapen en een groot geldbedrag.



De telefoons van ‘Pavarotti’, die in beslag werden genomen, werden nauwgezet onderzocht. Via de chatberichten in de telefoon wist de politie vijf nieuwe verdachten op te sporen.