Luiaard geboren in Dierenpark Amersfoort

Dierenverzorger Thijs Zonnenberg wist dat Amaka zwanger was, maar wist niet wanneer de luiaard zou bevallen. ,,Het blijft een verrassing. Je komt 's ochtends aan in het verblijf en ineens ontdek je een klein kopje in moeders vacht."



Na een dracht van tien maanden is het jong geboren. Zonnenberg: ,,Wanneer het jong geboren is, klimt het meteen op de buik van de moeder. De nagels van het kleintje zijn nog niet ver ontwikkeld. Dus het jong kan nog niet goed goed zelfstandig hangen. Over een aantal weken zal het luiaardjong steeds meer zelf op onderzoek gaan."



Het pasgeboren jong en diens moeder is te bekijken het verblijf De Nacht.