Maarten haalt via tv-programma Dragons Den 300.000 euro binnen voor bedrijf in plantaardige maaltijden

OP HET TWEEDE GEZICHT Vier ton voor een rijtjes­huis, woningen die één week te koop staan: het lijkt inmiddels doodgewoon in Leusden

10 april Vijf ton is veel geld, erkent Rein van Daal. Toch vindt de Leusdenaar de recente aankoop van een twee-onder-een-kapwoning aan de Augustijnenhove, met zwanen voor de deur, een ‘mazzeltje’, want hij betaalde niet meer dan de vraagprijs. ,,Tijdens de economische crisis stonden we nog onder water. Nu hebben we met de verkoop van onze vorige woning dikke winst gemaakt.’’