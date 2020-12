Machinist die jonge treinfanaat (14) misbruikte in cabine van Thalys hoeft niet achter de tralies

Een 60-jarige oud-treinmachinist uit Leusden is donderdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden. De man pleegde gedurende acht jaar ontucht met een deels minderjarige jongen. De man had seks met het slachtoffer tijdens ritten met de Thalys tussen Amsterdam en Brussel.

Het autistische slachtoffer ontmoette de 60-jarige Wouter M. uit Leusden voor het eerst toen hij 14 jaar was. De jongen had een grote passie voor treinen en vroeg aan de verdachte of hij in de cabine van een Thalys mocht kijken. Dat mocht. Vervolgens nodigde de verdachte hem uit om op de trein mee te rijden naar het rangeerterrein. Kort daarna mocht hij ook mee naar Brussel.

Na verloop van tijd begon de verdachte over seks te praten en vonden tijdens de treinritjes seksuele handelingen plaats. Het slachtoffer wilde dit naar eigen zeggen niet, maar omdat de verdachte aandrong en begon te zeuren deed hij het toch. Tijdens de seksuele relatie tussen 2000 en 2008 is volgens de rechter twee keer sprake geweest van het onder dwang seksueel binnendringen bij het slachtoffer. De autistische jongen was toen 16 jaar.

Kwetsbaar slachtoffer

Omdat de ontucht in de jaren daarvoor verjaard is, kon de verdachte hiervoor niet meer worden vervolgd. De rechter rekent het de verdachte zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie. Hij wist dat het slachtoffer kwetsbaar was, een grote passie had voor treinen en hem als een vaderfiguur zag. De verdachte creëerde daarmee volgens de rechter een afhankelijkheidsrelatie.

De rechtbank houdt bij de straf rekening met het feit dat het seksueel binnendringen ongeveer vijftien jaar geleden plaatsvond. Mede hierdoor oordeelt de rechtbank dat de verdachte niet de cel in hoeft. De verdachte wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden, met een proeftijd van 2 jaar. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

