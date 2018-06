Man (21) die agente wilde wurgen verplicht opgenomen in kliniek

Detentie­cen­trum voor asielzoe­kers in Zeist één van de gevangenis­sen die kabinet wil sluiten

12:23 Het Detentiecentrum in Zeist, waar uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven in afwachting van uitzetting, zou een van de gevangenissen zijn die op de nominatie staan om te worden gesloten. Volgens ingewijde bronnen heeft het kabinet verregaande plannen om vier justitiële instellingen te sluiten. In Zeist kan het dan alleen maar gaan om het Detentiecentrum, omdat de instellingen Eikenstein en Lindenhorst al langer geleden zijn gesloten of afgestoten.