Man (22) duikt onder invloed van drank en drugs met zijn auto in een sloot bij Nijkerk

Het ongeval gebeurde rond 21.25 uur. De bestuurder raakte niet gewond en is in de ambulance behandeld, maar kon daarna plaatsnemen op de achterbank van een politieauto omdat een ademanalyse uitwees dat hij onder invloed van alcohol verkeerde.

Rijbewijs ingevorderd

Politiewoordvoerder Sven Strijbosch: ,,Daarop is bloed afgenomen om een en ander met zekerheid vast te kunnen stellen. Het is dus afwachten wat er precies is gebruikt en in welke hoeveelheid. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.’’