Man (32) die onder zijn eigen poep zat randde vrouw aan in Hooglanderveen, slachtoffer wekenlang kotsmisselijk

Vissers in Verzet is derde openlucht­voor­stel­ling in Bunschoten-Spakenburg sinds 1913

8:23 Het heet ‘Vissers in Verzet’ en het moet de derde openluchtvoorstelling worden die sinds 1913 in de Museumhaven in Bunschoten-Spakenburg is gehouden. Of het theaterstuk in coronatijd doorgaat op 19 september dit jaar, is nog even de vraag.