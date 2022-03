Man (52) laat hond uit en wordt bij ruzie opeens in zijn hals gestoken: ‘Ik hoorde gegil’

Een opmerking over één van de aanwezige honden is de aanleiding geweest voor een steekpartij in Amersfoort. Hierbij raakte een 52-jarige man ernstig gewond aan zijn hals.

Nietsvermoedend loopt de 52-jarige inwoner van de binnenstad dinsdagavond een rondje met zijn twee honden. Dit doet hij wel vaker. Zijn route leidt hem onder andere door Plantsoen-Oost, een parkje langs de stadsmuren van Amersfoort. Hier, tegenover de Waltoren, komt de vijftiger rond 19.00 uur een man en een vrouw tegen.

Er lijkt niets aan de hand, maar na een opmerking over het gedrag van één van de honden escaleert de situatie. Er ontstaat een conflict, waarbij wordt gevochten. ,,Ik zag het van een afstandje gebeuren’’, zegt een ooggetuige daags na het incident. ,,Er leek niet veel aan de hand. Ik negeerde de situatie, tot ik opeens gegil hoorde.”

Dat blijkt een (nood)kreet van het slachtoffer, die door de man onder andere in zijn hals wordt gestoken. Hij zakt in elkaar, waarna de verdachte wegloopt. Omstanders rennen naar hem toe en verlenen eerste hulp. De politie is door meerdere 112-meldingen zó snel aanwezig, dat enkele meters verderop een 29-jarige man uit Amersfoort kan worden aangehouden voor de steekpartij.

Trauma-arts

De verwondingen bij het 52-jarige slachtoffer blijken zo ernstig, dat er een traumahelikopter wordt opgeroepen. De ingevlogen trauma-arts en het ambulancepersoneel ontfermen zich over hem, waarna hij met spoed wordt overgebracht naar het UMC in Utrecht. Daar is de man nog altijd onder medische behandeling.

De plek waar het incident zich afspeelde, werd door de politie lange tijd afgezet. Er is ter plaatse een groot mes aangetroffen. Dat is meegenomen voor onderzoek. Of de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar waren, kan de politie (nog) niet zeggen.

