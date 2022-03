Man die kippenhok opblies heeft zich nog niet gemeld, politie dreigt beelden openbaar te maken

Op 28 december rond 20.30 uur blies hij met zwaar vuurwerk een kippenhok op in een tuin aan de Horselerweg. De politie zegt in haar oproep: ‘Op beelden is te zien hoe jij gebukt achter de heg richting het kippenhok loopt. Daar steek je iets aan en vervolgens loop je weg in dezelfde richting waar je vandaan kwam. Vervolgens zien we een explosie. Dieptriest dat door jouw toedoen een kip is overleden. We hebben beelden, maar we willen je eerst de kans geven om jezelf binnen binnen zeven dagen bij ons te melden.’