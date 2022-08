Man in gezicht gestoken met mes in Amersfoort: agent raakt gewond bij aanhouding

Een man is zondagnacht rond 03.30 uur in zijn gezicht gestoken op de Appelmarkt in het centrum van Amersfoort. Een agent raakte gewond aan zijn hand tijdens de aanhouding van de verdachte.

Handhavers van de gemeente merkten op dat er een steekincident aan de hand was en schakelden direct de politie in. Bij aankomst van de agenten was de verdachte er nog en hij werd aangehouden. Tijdens zijn aanhouding verzette de verdachte zich heftig. Een agent raakte hierbij gewond aan zijn hand.

Het slachtoffer, die was gestoken met een mes in zijn gezicht, bloedde behoorlijk. Bloeddruppels waren te zien op de straatstenen. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld en daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het steekincident.

Het incident gebeurde tijdens de uitgaansnacht in het hartje van Amersfoort. Bewoners van de Appelmarkt klaagden eerder over de grote mate van overlast dat het uitgaanspubliek veroorzaakt. Dat zou veel groter zijn dan voor corona. Zo is er veel overmatig alcoholgebruik en plassen en kotsen dronken jongeren tegen de huizen aan.

Volledig scherm Bloeddruppels op de grond naar aanleiding van het steekincident © News United / Marnix Manschot Fotografie

Volledig scherm Zondagnacht was er een steekpartij op de Appelmarkt in het centrum van Amersfoort © News United / Marnix Manschot Fotografie

