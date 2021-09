Man met kinderwagen wordt in Amersfoort uit het niets in zijn nek geslagen en beroofd

Het slachtoffer liep zaterdag omstreeks 15.20 uur met een kinderwagen over straat, toen hij plotseling een harde klap in zijn nek kreeg. Het is nog onduidelijk of dat met een hand of voorwerp is gebeurd. ,,De dader zou zijn telefoon afgepakt hebben en die een klein stukje verder weer op straat hebben gegooid”, laat de politie weten.