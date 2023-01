Man scheurt vanuit Zeeland naar Bunschoten, met zes politieauto’s en helikopter achter zich

Het incident startte in de nacht van vrijdag op zaterdag, in Zeeland. Daar ziet de politie het voertuig voor het eerst. Het kenteken dat op de auto zit, blijkt niet te horen bij het voertuig en daarom wordt een stopteken gegeven. Daarna gaat het snel én hard.

In plaats van stoppen, geeft de bestuurder flink gas. Via de A15 zet hij koers richting de A27 en daarbij worden flinke snelheden gehaald. Omdat het midden in de nacht is, is het gelukkig rustig op de snelwegen en houdt de politie vanuit de lucht ook zicht op de vluchtende bestuurder.