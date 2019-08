Man trekt verkeerslicht uit de grond met heftruck en vlucht

Als Wagelaar een minuut of tien later terugkeert op de plek, ziet hij hoe de vorkheftruck vast zit in het verkeerslicht, en hem in het achteruitrijden uit het wegdek trekt. ,,Het ging met een donderend geraas. Een andere ooggetuige, een bekende van mij, zag vervolgens hoe de bestuurder het op een lopen zette. In de vorkheftruck liet hij zijn tas met onder andere een laptop achter."

Wagelaar kan niet goed inschatten of het een gerichte actie was, of een ongeluk. ,,Maar ik gok toch op het laatste: de man had zijn heftruck waarschijnlijk niet onder controle.. Dat hij de benen nam, spreekt natuurlijk niet voor hem.” De politie kan op dit moment nog niet zeggen of de man gepakt is, en of zij uitgaan van een daad van vandalisme of een vervelend ongeluk.