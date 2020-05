Man uit Bunschoten valt zijn oma keer op keer lastig en wordt wéér gearresteerd

Zo staat de regio Amersfoort op 4 en 5 mei stil bij 75 jaar bevrijding

12:00 Coronavirus of niet, in Amersfoort en omstreken wordt op 4 en 5 mei uitgebreid stilgestaan bij 75 jaar vrijheid en de hoge prijs die daarvoor is betaald. Veel herdenkingen worden op lokale televisie uitgezonden en de Onze Lieve Vrouwetoren wordt rood-wit-blauw verlicht.