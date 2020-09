Man wil foto’s maken van voeten jong meisje, politie onderzoekt de zaak

Rond 19.00 uur fietste het meisje over de Christiaan Huygenslaan, toen een man haar aansprak en vroeg of zij de weg naar de supermarkt wist. Volgens de moeder van het meisje gaf zij antwoord en fietste vervolgens weer door. ,,Hij is toen achter haar aan gelopen en vroeg of hij foto’s van haar voeten mocht maken en of ze haar schoenen uit wilde doen’’, schrijft de moeder. De man zou pedicure zijn, zei hij. Toen het meisje daar niet op in ging, vroeg hij waar het bos was.