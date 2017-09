Marechaussee vindt zwaar gewonde scooterrijder in Lage Vuursche

update Lichaam in auto is van 55-jarige Amersfoorter

11:41 De politie heeft gistermiddag de Sparstraat in het Soesterkwartier afgesloten omdat er een overleden persoon in een grijze transportbus werd aangetroffen. Het lichaam is van een 55-jarige Amersfoorter. Volgens zijn familie heeft de man zichzelf van het leven beroofd.