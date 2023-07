Margreet verbijsterd over jongeren die tegen egels schoppen: ‘Opeens vloog er één over mijn schutting’

Dit shotje moet uitgaan veiliger maken: ‘Het is een soort beschermen­gel in de vorm van een drankje’

Je onveilig voelen tijdens het stappen. Het is een doorn in het oog van Amersfoortse ondernemer Jeroen Speksnijder. Toen een klant in zijn woonwinkel vertelde over zijn plan om het drankje ‘Angelshot’ op de markt te brengen, dat meer bekendheid moet geven aan het codewoord ‘Angela’ voor vrouwen die zich onveilig voelen, was hij dan ook meteen verkocht. Donderdag is de lancering in de winkel SpekTakel.