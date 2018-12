Marié-Jose verloor haar zoon omdat er geen donor werd gevonden: ‘Er gaat geen dag voorbij zonder tranen’

Een blik op een muur in de woonkamer met familiefoto’s verraadt waarom het zo ingewikkeld was om een geschikte match voor Oscar te vinden. Oude zwart-wit exemplaren uit Indonesië laten een deel van Oscars familie zien. Zijn vader Michiel is Indisch Indonesisch, moeder Marie-José Nederlands. ,,Alleen onze oudste zoon heeft donker haar en donkere ogen”, zegt Marie-José. ,,De andere twee zijn blond en hebben lichte ogen. Maar het zit er wel”, zegt ze, doelend op het gemengde bloed.



En dat maakt het zo ontzettend lastig als bij Oscar in oktober 2015 een agressieve vorm van leukemie, bloedkanker, vastgesteld wordt. De artsen willen hem behandelen met stamceltherapie, maar dan moet eerst een geschikte donor gevonden worden. ,,Dat leek in eerste instantie geen probleem. Zijn broers werden getest. De kans was één op vier dat zij een match waren.”