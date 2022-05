Marieke (57) ploeterde 80 uur per week en maakte van kaal boerenerf een paradijsje: ‘Was helemaal verkocht’

Marieke woont in een karakteristiek huis, middenin het weldadige groen van landgoed Den Treek. In hart en nieren is zij een tuinvrouw, die misschien wel tachtig uur in de week te vinden is tussen haar welig bloeiende narcissen, tulpen, judaspenningen en oranje bloeiend nagelkruid. ,,Ik ben gek op tuinieren, en ik wil graag meer mensen enthousiasmeren. Verhalen vertellen over mijn tuin, dat vind ik geweldig. Als ik dat kan overdragen, is mijn missie geslaagd.’’