Marieke Teunissen geïnstalleerd als burgemeester Scherpenzeel: ‘Gemeente is nu al blij met u’

Raadslid Youssef hoopt dat jeugd Marokkaan­se elftal als voorbeeld ziet: ‘Je kan iets bereiken, als je erin gelooft’

Speelt Marokko dit Wereldkampioenschap, dan is er vreugde op meerdere plekken in het land. Ook in Amersfoort, waar een feest over het algemeen een feest blijft. Het maakt Youssef el Messaoudi trots, want niet alleen Marokko en Nederland zitten in zijn hart; Amersfoort nóg meer. ,,Wint Marokko van Frankrijk, dan ga ik rinkelend met mijn fietsbel een rondje maken.”

14 december