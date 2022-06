Marleen is (24) helemaal gek van tekenen: ‘Ik leer mensen stap voor stap hoe het werkt’

Was je als klein meisje al fan van tekenen?

,,Ja, zeker! Ik was altijd graag aan het knutselen en tekenen. Op de middelbare school heb ik ook examen gedaan in kunst. Dat vond ik superleuk, maar toch heb ik ervoor gekozen om niet iets creatiefs te gaan studeren. Het is een lastige branche om werk in te vinden. Ik heb ergotherapie gestudeerd. Iets heel anders, maar wel wat goed bij me past. Het zorgen voor een ander zit in me. Ik werk nu als ergotherapeut bij Beweging 3.0. De doelgroep waar ik mee werk is ouderen. Daar heb ik altijd een zwak voor gehad.”