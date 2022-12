Marokko-supporters kunnen niet toeteren bij ‘De Stier’ in Amersfoort: politie blokkeert toegangswegen

Woningen van hout, duurzaam én betaalbaar: ‘80 vierkante meter, instap­klaar en voor 200.000 euro!’

Tony Mol heeft sinds 2019 een missie. Hij wil alle starters in Nederland aan een betaalbare en tegelijkertijd duurzame woning helpen. Hoe? Nou, door woningen compleet van hout te bouwen. ,,En dan heb ik het niet over een chalet of een vakantiehuis, maar over een volwaardige eengezinswoning, die niet onderdoet voor een betonnen of stenen woning.’’

