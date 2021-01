Marrit (52) verloor haar man en dochter, nu maakt ze zich hard voor rouwverlof

Ongelofelijk krom vindt van Exel het dat bij gezinsuitbreiding een wettelijk verlof geregeld is voor moeders (en recent werd dat voor vaders ook uitgebreid), maar dat er niets is geregeld bij een overlijden binnen het gezin. ,,Het is mijn persoonlijke missie om rouwverlof mogelijk te maken. Nu ben je als weduwe of weduwnaar overgeleverd aan je werkgever. Ik had destijds toevallig een fijne, maar het is totale willekeur.”