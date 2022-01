Marvin (36) rijdt naar zijn werk en valt met scooter in metersdiepe sinkhole: ‘Ik schrok mij de pleuris’

Nu kan hij er gelukkig om lachen, maar zijn val in een sinkhole had voor Marvin Ebel woensdagochtend heel anders kunnen aflopen. De 36-jarige reed op de scooter naar zijn werk, toen hij in de Klarissenstraat in Amersfoort plotseling tot aan zijn borst in het water zat. ,,Als dit een oud vrouwtje was overkomen, was het heel anders afgelopen.”