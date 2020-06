Massale steun voor dementerende vrouw (74) die op straat dreigt te belanden vanwege criminele zoon

Hoe is het nu met? Nog steeds zegt Debbie feestjes af om te trainen voor WK Ironman

29 juni In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Debbie Everink die in 2018 vertelde dat zij heel graag wilde deelnemen aan de WK Ironman op Hawaii. Voor deze sportieve droom wilde ze alles doen en laten.