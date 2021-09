Massale zoekactie politie in Amersfoort nadat vrouw om hulp riep

De politie is met negen eenheden aan het zoeken naar de mogelijk betrokken man en vrouw in de omgeving van dit deel van het Bergkwartier in Amersfoort. Daarbij worden een politiehelikopter en een speurhond ingezet. ,,Bij dit soort meldingen trekken we alles uit de kast omdat het mogelijk om een zedenmisdrijf gaat”, zegt een politiewoordvoerder. ,,Vandaar daar we met zo veel politie in het gebied aan het zoeken zijn. We weten echter nog niet wat er is gebeurd.’’