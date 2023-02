Matras vat vlam in woning in Amersfoort: brand snel onder controle

Nijkerkse politici doen oproep tijdens bezoek minister De Jonge: ‘Meer geld nodig voor woningbouw’

Nijkerk groeit. Dat moet ook wel, want als het aan de gemeente ligt wonen er in 2040 geen 44.000, maar 54.000 mensen in de stad. Maar dat kan alleen als het Rijk een flinke duit in het zakje doet, benadrukten lokale politici zaterdag tijdens het bezoek van minister Hugo de Jonge. ,,Die 150 tot 200 miljoen kunnen wij niet alleen opvangen.”

5 februari