Maureen (15) werd bijna beroofd van haar oordopjes: 'Jongens op een scooter trokken me meters mee'

Wijkagent verbaast zich over vechtpar­tij in Nijkerk: ‘Niemand wilde aangifte doen’

3 november Wijkagent Robert Bronsink heeft zich afgelopen nacht verbaasd over een vechtpartij in het centrum van Nijkerk. Twee groepen gingen met elkaar op de vuist na een stapavond. Bij aankomst van de politie wilde echter niemand aangifte doen. ‘Het was wel normaal dat je elkaar sloeg.’