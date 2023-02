Max en Joey leverden coke aan tientallen klanten, zegt het OM: ‘Professioneel en schadelijk drugsnetwerk’

Provincie steekt miljoenen in ov, maar bij stakingen blijft het stil: ‘Het zou ze toch wat uit moeten maken?’

In het hart van de stakingsweek in het streekvervoer is er bij chauffeurs ongeloof. Miljoenen gemeenschapsgeld steekt de provincie Utrecht in de bussen en trams in de regio, maar ook vanuit die hoek blijft het oorverdovend stil. ,,Terwijl we dezelfde belangen hebben als de reiziger: als zij het goed hebben, zijn wij ook blij”, zegt chauffeur John van Nieuwkerk, ‘uitgerust’ met 32 jaar ervaring.

