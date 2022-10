Meander bouwt drie gloednieuwe ok's en een nieuwe hartbewaking (en zoveel kost dat)

Fietser (46) overleden na ernstig ongeval in Terschuur, automobi­lis­te (23) was onder invloed

De fietser die zondagavond ernstig gewond raakte bij een aanrijding in Terschuur, is dinsdagochtend overleden aan zijn verwondingen. Het betreft een 46-jarige Barnevelder. De bestuurster van de auto, een 23-jarige vrouw uit Kootwijkerbroek, was volgens de politie onder invloed.

12:49