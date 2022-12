Meau, Di-rect, Ruud Gullit, Claude en onder andere Wildstylez komen nog naar het Glazen Huis

SERIOUS REQUEST/MET VIDEO Nachtbaas Redlef neemt live ontslag en beleeft bizarre week bij het Glazen Huis: ‘Ik voel mij net een cultheld’

En ja hoor, hij staat ‘er nog steeds. Ook op de vijfde dag van 3FM Serious Request is nachtbaas Redlef (19) niet van het terrein weg te krijgen. Live op de radio nam de Amersfoorter ontslag, om zo nóg langer bij het Glazen Huis te kunnen staan. Want slapen? Dat kan altijd nog.

22 december