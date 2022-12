Meer bomen en banken, minder fietsen en auto’s: zo komt de nieuwe Varkensmarkt eruit te zien

Bewoner en hond raken gewond bij flatbrand in Soest, ook woningen tijdelijk ontruimd

In een appartement op Van de Veldeplantsoen in Soest is in de kerstnacht brand uitgebroken. Het vuur ontstond iets na half twee 's nachts en sloeg al snel uit de woning. De bewoner en zijn hond raakten daarbij gewond.

25 december