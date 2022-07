Megafietsenstalling Amersfoort Centraal komt jaar later dan gepland en dit is de oorzaak

Eén rake klap bezorgde Mohammed (24) rode waas voor zijn ogen en dus reed hij met volle vaart winkel in

Hij dacht niet na, reed in zijn auto achter het slachtoffer aan en kwam in een Amersfoortse winkel tot stilstand. Mohammed bracht daarmee niet alleen zijn eigen leven in gevaar, maar ook dat van anderen. Poging doodslag, vindt de rechtbank, maar de tot tranen geroerde verdachte (24) ziet dat anders. ,,Het was niet mijn bedoeling iemand of iets te raken."

5 juli