Meisje (11) uit Soest komt niet aan op hockeyclub, politie slaat groot alarm en start zoektocht

#033 Albert (37) geeft lokaal gekapt hout een nieuw leven met zijn meubels: ‘Er is genoeg in de buurt’

Minder ‘wegwerpmeubels’, meer liefde voor echt hout. Dat is het adagium van Albert Bouma (37), meubelmaker in de Circulaire Stadswerkplaats in Amersfoort. Zijn werk is zoveel mogelijk gemaakt van lokaal gekapt hout en kan altijd een volgend leven krijgen.

30 oktober