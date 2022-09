Meisje (15) op fiets loopt hoofdwond op bij aanrijding met automobilist in Barneveld

Politie vindt drie lachgas­tanks in auto na botsing in Amersfoort, bestuurder aangehou­den

Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat die op de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort werd aangereden door een auto. De politie vond drie lachgastanks in de auto en heeft de bestuurder aangehouden.

13 september