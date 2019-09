Meisje (16) met scooter ten val door losgerukte tegels: 5 dagen op de intensive care

Het ongeluk gebeurde woensdagavond op de Amsterdamseweg, ter hoogte van de Intratuin. De meiden kwamen hard ten val op het asfalt, met ernstige gevolgen. De 16-jarige bestuurster heeft vijf dagen op de intensive care van het UMC gelegen en ligt op dit moment nog in het ziekenhuis met zwaar letsel. Haar 15-jarige vriendin, die achterop zat, heeft een gebroken sleutelbeen en een zware hersenschudding.



Het had een gezellige avond moeten worden voor de meiden. Ze besloten om ’s avonds een drankje te doen in Amersfoort. Toen ze rond 22.00 uur terug naar huis reden, ging het mis. In het donker misten ze twee tegels die rechtop waren gezet. Met hoge snelheid werden de tieners gelanceerd en vlogen ze over de kop.