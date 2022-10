Meisje op fiets gewond na aanrijding met auto in Hoevelaken

Met video Amersfoor­ter staat oog in oog met vos en dat midden in een drukke wijk: ‘Mensen­schuw was hij niet’

Een vos, midden in een drukke woonwijk in Amersfoort. Han van den Broek wist maandagavond niet wat hij zag, toen hij tijdens het uitlaten van zijn hond oog in oog met de viervoeter stond. ,,Eerst schrok ’ie, maar later leek het alsof hij mij aan het opwachten was.”

15:30