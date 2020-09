Meisje raakt zwaargewond na val uit boom in Soest

Verdachte van verkoop uzi’s en pistolen in Amersfoort komt de cel voorlopig niet uit

10 september De rechtbank in Utrecht heeft de voorlopige hechtenis verlengd van een 33-jarige wapenhandelaar uit Werkhoven. De man verkocht in de eerste helft van 2020 meerdere uzi’s, een AKA 47 en een aantal handvuurwapens aan klanten in Amersfoort en Nieuwegein.