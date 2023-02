‘Mensonterende’ overlast van houtrook, maar de gemeente grijpt niet in: ‘Soms moet ze zich opsluiten’

Hout stoken in kachels en open haarden wordt deels verboden in Amersfoort (maar hoe te handhaven?)

Amersfoort stelt een verbod in op het stoken van hout in kachels en open haarden op momenten dat de luchtkwaliteit buiten matig is. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad stemde daar dinsdagavond mee in. De grote vraag blijft: hoe is het verbod te handhaven?

23 februari