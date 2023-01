Messen nog altijd scherp in Leusdense politiek: ‘We zullen ons minder bescheiden gaan opstellen’

Klok van grote kerk in Scherpen­zeel doet het even niet en dit is waarom

De klok in de toren van de Grote kerk aan het Kerkplein in Scherpenzeel luidt voorlopig niet meer. Hij slaat nog wel, maar geluid maken is er niet meer bij. Voorbijgangers merkten in de week voor de jaarwisseling dat de klok een stuk doffer klonk. Na inspectie bleek de bal van de klepel te zijn afgebroken, zo vertelt kerkrentmeester Wout van de Kleut.

12 januari