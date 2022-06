Met de intercity van Amersfoort naar Amsterdam CS? Dat kan straks niet meer: ‘Onzorgvuldig’

Amersfoort voelde zich in 2020 met het besluit om de intercity naar Amsterdam Centraal in de toekomst te laten vervallen letterlijk op een zijspoor gezet. Dagelijks maken er drieduizend mensen gebruik van de snelle treinverbinding naar en vanuit Amsterdam, die twee keer per uur rijdt. Nu zijn de gevolgen van het besluit duidelijk geworden. In 2029 verdwijnt de intercity en komen daarvoor in de plaats acht sprinters per uur naar Amsterdam Centraal: de helft met een tussenstop in Hilversum, de andere helft met een tussenstop in Utrecht.