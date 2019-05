Met deze app kan je groente verbouwen via je mobieltje

Vink mag zelf testen op vervuiling van grond in Barneveld

6:23 De firma Vink mag de strook verontreinigde grond in de Barneveldse nieuwbouwwijk Eilanden-Oost onderzoeken, voordat deze later in de week door een extern bedrijf wordt afgegraven. In politieke kring is met verbazing gereageerd op de handreiking aan het bedrijf.